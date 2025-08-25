Pronti via e subito polemiche. Soffuse, per la verità. Anche perché l'episodio in questione, dal quale scaturisce il gol della Juventus che stappa la partita contro il Parma, non è di quelli ai quali la VAR può andare in soccorso.

Gianpaolo Calvarese, su Tuttosport, analizza così il fatto: "Nell’azione precedente al corner da cui nasce l’1-0 di David, c’è un fuorigioco piuttosto evidente non rilevato dall’assistente: il VAR, essendo un’altra azione, è tagliato fuori. L’episodio più significativo del secondo tempo è l’espulsione dal campo di Cambiaso. L’esterno bianconero si divincola, sbraccia su Løvik e poi gli rifila una manata al viso. La decisione dell’arbitro è coerente con le indicazioni di Rocchi dello scorso anno: anche se l’entità è lieve, si punisce il gesto".