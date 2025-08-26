Yusuf Akçiçek, uno dei giovani talenti più promettenti emersi dal calcio turco negli ultimi tempi, è giunto a un bivio con i Canarini Gialli. Come ribadisce la testata turca Gazete Arena, il giocatore, da tempo sotto l'occhio vigile dei club europei, è stato contattato dall'Inter che ha presentato un'offerta di 17 milioni di euro per averlo. Tuttavia, il Fenerbahçe ha rifiutato l'offerta perché ritenuta troppo bassa. È stato riferito che, sebbene il club sia aperto alla vendita del giocatore, non prenderà in considerazione una cifra inferiore ai 20 milioni di euro. Ecco i dettagli...

Secondo quanto riferito, il Fener si aspetta un guadagno di almeno 20 milioni di euro dalla vendita di Yusuf Akçiçek, con una percentuale di rivendita tra l'altro. Secondo quanto filtra il trasferimento potrebbe essere completato se l'Inter aumentasse la sua offerta oltre i 20 milioni di euro per il talentuoso 19enne e offrisse almeno una quota del 10% sulla successiva cessione.

Yusuf Akçiçek, che si è fatto notare lo scorso anno con le sue ottime prestazioni con la maglia del Fenerbahçe, è passato dalle giovanili del Galatasaray a quelle del Fenerbahçe nel 2019. Il giovane difensore, che ha giocato nelle giovanili del Fener fino al 2024, è stato promosso nella squadra maggiore lo scorso anno.