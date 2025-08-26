Il bis è servito! L'Inter di Benny Carbone ha vinto la Supercoppa Italiana Primavera per la seconda volta nella sua storia! All'Arena Civica Gianni Brera di Milano è arrivato il successo contro il Cagliari ai calci di rigore per 5-3, dopo il 2-2 dei 90 minuti. Dopo un primo tempo difficile, che ha visto i nerazzurri passare due volte in svantaggio per mano di Trepy e Mendy intervallati dalla firma di Mosconi, i ragazzi di Carbone hanno riacciuffato per i capelli la gara nel finale, grazie ai due neo-entrati Lavelli (gol di testa) e Zouin (assist).

Alla lotteria dei rigori, poi, gli interisti sono stati infallibili, facendo 5 su 5 dal dischetto e ringraziando Taho per la parata decisiva su Liteta, che consegna tra le mani di capitan Maye il primo trofeo stagionale.

IL TABELLINO

INTER-CAGLIARI 5-3 d.c.r.

Marcatori: 10’ Trepy (C), 29’ Mosconi (I), 37’ Mendy (C), 82’ Lavelli (I)

Ammoniti: 16’ Nuvoli (C), 48’ Marini (C), Vargiu (C), 69’ Venturini (I), 86’ Grandu (C)

INTER (4-3-3): Taho; Ballo, Garonetti, Maye, Marello; Zarate, Cerpelletti, Venturini; Mosconi (dal 69’ Zouin), Iddrissou, Pinotti (dal 59’ Lavelli).

CAGLIARI (3-5-2): Auseklis; Vargiu (dal 60’ Cardu), Franke, Nuvoli; Grandu, Sulev, Malfitano, Liteta, Marini; Trepy (dal 64’ Costa), Mendy (dal 84’ Saddi).

-- RIVIVI IL LIVE --

ZARATEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! IL NUMERO 8 NON FALLISCE L'APPUNTAMENTO E REGALA ALL'INTER LA SUPERCOPPA ITALIANA!

Non si fa intimorire Costa: centrale ed in rete, 4-3. Zarate ora ha tra i piedi il pallone della Supercoppa.

CON IL BRIVIDO MA SEGNA CERPELLETTI! Auskelis indovina ancora l'angolo a destra, ma il pallone gli passa sotto il corpo e s'insacca: 4-2, si presenta ora Costa.

Non sbaglia Tronci: Taho spiazzato e 3-1. Cerpelletti ora dagli 11 metri.

GRANDE RIGORE DI MARELLO! Auskelis indovina l'angolo sinistro, ma il nerazzurro mette a segno il 3-1. Dal dischetto va Tronci.

Glaciale Saddi, che mette a segno il primo gol per il Cagliari: 2-1, tocca a Marello.

LAVELLI NON SBAGLIA! L'Inter consolida il vantaggio sul 2-0! Tocca ora a Saddi.

TAHOOOOOOOO! SI ALLUNGA E PARA SU LITETA, L'INTER RESTA AVANTI! Tocca a Lavelli.

IDDRISSOU REALIZZA! Inter in vantaggio! Tocca a Liteta.

Si comincia con la lotteria dei rigori: parte l'Inter con Iddrissou.

95' - Ultima occasione per l'Inter con una punizione da centrocampo battuta in area: Zouin perde però il pallone sulla sinistra contro Nuvoli. L'arbitro fischia dunque la fine del match: 2-2, si va ai rigori.

92' - Zouin lotta in area e recupera il pallone in mezzo a tre, calciando tra le braccia di Auskelis.

90' - Auskelis anticipa in uscita Venturini e rilancia, mentre il quarto uomo segnala 5 minuti di recupero.

88' - Ancora Inter pericolosa in area, con Lavelli che manca di poco l'appuntamento con il pallone su un cross dalla destra. Marello ha poi calciato largamente sul fondo sulla ribattuta.

86' - Entrata durissima di Grandu su Zarate: giallo sacrosanto, confermato anche dopo revisione Var.

85' - Terzo cambio nel Cagliari: Saddi prende il posto di Mendy.

IL GOL: Zouin galoppa sulla sinistra e mette un gran cross per Lavelli, che stacca bene a centroarea e pareggia la partita! 2-2!

82' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTER! LAVELLI LA RIPRENDE DI TESTA!

81' - Torna ad affacciarsi in avanti il Cagliari, ma Mendy viene colto oltre la linea dei difensori. Si riparte da Taho.

79' - Squillo Inter con Zarate! Sulla sponda in area di Lavelli, il numero 8 ha calciato a lato di prima.

78' - Zouin galoppa sulla sinistra e prova il cross a centroarea: telefonato e facile da raccogliere per Auskelis.

76' - Dopo che la revisione al Var per potenziale rosso ha confermato il giallo a Maye, proprio il numero 6 ha colpito di poco a lato di testa sugli sviluppi del corner.

74' - Dopo un duro scontro aereo tra Mendy e Maye, con il sardo ad averne la peggio, Iddrissou entra in area e cerca di nuovo il cross al centro: Franke mette in angolo. Ammonito Maye per l'intervento precedente.

70' - Grande occasione per l'Inter proprio con il neo-entrato Zouin. Iddrissou sfonda sulla sinistra e crossa a rimorchio in area per Zouin, il cui tiro viene rimpallato da Cardu. L'Inter ora preme con costanza in zona offensiva a caccia del pareggio.

69' - Venturini entra duro a metàcampo su Cardu: primo ammonito tra i nerazzurri. Secondo cambio per Carboni: entra Zouin per Mosconi.

67' - Dopo Trepy, ora Mendy resta a terra dolorante. Dopo l'intervento dei medici del Cagliari, l'attaccante riprende a giocare zoppicante.

64' - Si accascia nuovamente Trepy, che non ce la fa. Al suo posto entra Costa.

62' - Resta a terra Trepy per un presunto crampo alla coscia, che porta all'interruzione dell'azione offensiva interista. Si rialza ora l'attaccante sardo.

61' - Primo cambio anche per il Cagliari: fuori Vargiu, dentro Cardu.

60' - Mosconi calcia verso la porta dopo una serie di batti e ribatti: largo.

59' - Primo cambio per Carbone, che sostituisce Pinotti con Lavelli.

56' - Sulla battuta di Pinotti, Auskelis esce bene con i pugni ed allontana.

55' - Vargiu casca alla finta di Pinotti e lo atterra dal limite dell'area: giallo e buona punizione per l'Inter.

53' - Occasione Inter con Iddrissou, che non riesce a girare in porta un cross dalla destra.

52' - Pescato da un filtrante, Trepy prova a bruciare Maye sulla corsa, ma il nerazzurro tiene botta e spazza.

48' - Marini entra duro su un giocatore nerazzurro sulla destra, iscrivendosi anche lui alla lista dei cattivi: giallo.

46' - Fischio dell'arbitro, comincia il secondo tempo con il lancio subito in area per Grandu, che manca però il controllo con il pallone e porta alla rimessa dal fondo per Taho.

E' stato un primo tempo denso d'emozioni all'Arena Civica di Milano, che vede in questo momento il Cagliari avanti 1-2 sull'Inter di Benny Carbone. Sono stati proprio i sardi a sbloccare la gara con la rete di Trepy, che ha sfruttato al meglio un controllo difficoltoso di Taho in area, insaccando indisturbato il primo vantaggio della gara. A pareggiare per l'Inter è stato Mosconi, con un gran destro da posizione defilata che ha bucato le mani di Auskelis, ma la situazione d'equilibrio è durata solo 7 minuti. Sugli sviluppi di una punizione dalla sinistra, infatti, Mendy ha realizzato di testa in area piccola il nuovo vantaggio cagliaritano, con il quale si è tornati negli spogliatoi. A tra poco per la seconda frazione.

47' - Si chiude il primo tempo all'Arena: il Cagliari chiude la prima frazione avanti di un gol in questa Supercoppa. Inter chiamata a rimontare la rete di svantaggio nel secondo tempo.

46' - Zarate ruba un buon pallone e conduce centralmente: al momento del tiro viene chiuso dalla difesa cagliaritana.

45' - Venturini prova ad accendersi sulla destra, ma Marini lo porta sul fondo, guadagnando la rimessa dal fondo. Segnalati 2 minuti di recupero.

42' - Clamoroso incrocio dei pali del Cagliari, ancora pericoloso da calcio piazzato: sul cross di Sulev, Mendy stacca altissimo e centra l'incrocio di testa. Sardi vicinissimi al tris.

41' - Liteta crossa dalla sinistra al centro e Taho allontana in angolo con i pugni.

39' - Iddrissou suona la carica per l'Inter: di potenza prende il tempo a Marini e s'invola verso la porta, dove Auskelis mette in angolo il suo tiro ravvicinato.

37' - Torna in vantaggio il Cagliari con Mendy. Sulla punizione battuta dalla sinistra da Sulev, Mendy stacca tutto solo in area piccola ed insacca di testa. Dopo revisione VAR per potenziale fuorigioco, la rete è stata confermata: sardi di nuobo avanti, 1-2.

35' - Grande cambio gioco da parte di Trepy sulla destra per Grandu che, arrivato nei pressi dell'area, viene fermato dalla scivolata fallosa di Maye. Punizione per il Cagliari da posizione pericolosa.

33' - Altro lancio in avanti, stavolta per Iddrissou: anche lui fermato per fuorigioco.

32' - Mendy viene lanciato da solo in area, ma il 19 è scattato in posizione di fuorigioco. Punizione per l'Inter.

IL GOL: Se l'è costruito tutto da solo Mosconi che, entrato in area sulla destra, ha calciato potente da posizione defilata, bucando le mani ad Auskelis per l'1-1!

29' - GOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTER! Ha pareggiato Mattia Mosconi!

26' - Su un lancio filtrante di Vargiu, Trepy aggancia e mette a terra Maye sulla destra. Punizione per l'Inter.

24' - Su un cross dalla sinistra in zona d'attacco per l'Inter, Liteta svetta di testa e trova un rimpallo su un interista che favorisce la rimessa laterale per i sardi. Il cagliaritano resta a terra per qualche secondo dolorante.

23' - Marello scodella dentro l'area dalla destra e Franke, dopo una serie di rimpalli ed un po' d'indecisione, spazza via.

22' - Ballo prova il lancio per Idrissou in area: Franke chiude con il ginocchio in angolo.

20' - Iddrissou fa sponda in area per Venturini, che calcia largo con il destro.

17' - Brivido per la difesa dell'Inter, con il colpo di testa all'indietro di Mendy che aveva aperto il campo per Trepy in contropiede. Il 10, però, è scattato in off-side. Punizione per i nerazzurri.

16' - Nuvoli si prende il primo giallo della partita: il cagliaritano ha trattenuto Idrissou lanciato in contropiede verso l'area. Alla battuta va Marello, che crossa sul secondo palo per Iddrissou che stacca e colpisce alto.

14' - Grande lavoro di Marini in fase di pressing, costringendo sul fondo Venturini e guadagnandosi il corner.

12' - L'Inter prova ad alzare il proprio baricentro per mettere pressione al Cagliari nella propria metàcampo, a caccia del pareggio.

10' - Il Cagliari passa in vantaggio con Trepy. Su un retropassaggio a campanile di Venturini per Taho, il portiere nerazzurro ha controllato male il pallone, regalando il pallone al 10 cagliaritano che ha insaccato a porta sguarnita. Sardi in vantaggio.

9' - Controllo difficoltoso per Ballo, che vede sfilare il pallone in fallo laterale per il Cagliari.

8' - Ancora Marello sulla sinistra prova il traversone in area per Iddrissou, che viene anticipato di testa da Marini.

7' - Marello crossa al centro per Iddrissou, che stacca alto e viene anticipato da un difensore cagliaritano in angolo. Sugli sviluppi del corner, i sardi spazzano via la sfera.

5' - Trovato da un lancio filtrante, Iddrissou si aggancia con Franke e cade in area. Si prosegue.

4' - Si propone in avanti Trepy, pescato sul lancio ma in posizione di fuorigioco. Punizione per l'Inter.

3' - Si fa vedere in avanti l'Inter, con la percussione centrale di Venturini interrotta da Sulev, che spazza in rimessa laterale.

2' - Subito sardi in avanti, con il lancio in avanti di Vargiu che si perde sul fondo ed in rimessa per l'Inter.

1' - Calcio d'inizio all'Arena, è cominciata la finale di Supercoppa Italiana!

18.26 - Ecco le formazioni che scendono sul terreno di gioco, tutto pronto per il fischio d'inizio della finale di Supercoppa Italiana.

18.15 - Le squadre rientrano negli spogliatoi dopo il riscaldamento: pochi minuiti al calcio d'inizio.

18 - Gentili lettrici e lettori, buonasera e benvenuti nella diretta testuale della finale di Supercoppa Italiana Primavera. All'Arena Civica Gianni Brera di Milano si affrontano le due principali protagoniste della scorsa stagione in campo nazionale, con l'Inter campione d'Italia che affronta i vincitori della scorsa Coppa Italia del Cagliari, conquistata proprio all'Arena di Milano in finale contro il Milan per 3-0. Si tratta del primo trofeo in palio di questa stagione in Primavera, che entrambe le squadre lotteranno per alzare in questo caldo pomeriggio milanese. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

INTER (4-3-3): Taho; Ballo, Garonetti, Maye, Marello; Zarate, Cerpelletti, Venturini; Mosconi, Iddrissou, Pinotti.

CAGLIARI (3-5-2): Auseklis; Vargiu, Franke, Nuvoli; Grandu, Sulev, Malfitano, Liteta, Marini; Trepy, Mendy.