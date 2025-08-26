Autore del gol che ha regalato il pareggio al Novara nel match d'esordio del campionato di Serie C contro l'Inter U23, Marco Da Graca ha parlato così ai cronisti: "Sono contento del gol, faccio i complimenti alla squadra. Abbiamo fatto benissimo, soprattutto nella ripresa. Nel primo tempo siamo stati più timidi, poi nella ripresa siamo entrati con una consapevolezza diversa".