Dilan Zarate, autore del rigore decisivo della finale Supercoppa Primavera conquistata dall'Inter, parla a caldo ai micorofoni di Sportitalia per esprimere le sue sensazioni a caldo dopo il trofeo conquistato: "Siamo contenti perché abbiamo raggiunto l'obiettivo che era vincere, sono felice di festeggiare con tutta la squadra".

Che mi dici di Carbone?

"È uno che negli allenamenti ha gli atteggiamenti che noi vogliamo per giocare a calcio. Ci piace e se continuiamo a vincere possiamo arrivare a grandi obiettivi".