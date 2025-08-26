L'ex nerazzurro Samuele Mulattieri lascia l'Italia e si trasferisce in Spagna. Il Sassuolo annuncia di aver ceduto il calciatore l'attaccante al Deportivo La Coruña "con la formula del prestito con diritto di acquisto che diventa obbligo a determinate condizioni - si legge nella nota del club neroverde -. La società augura a Samuele le migliori fortune umane e professionali.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 26 agosto 2025 alle 19:30
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
