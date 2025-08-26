"Chivu ha ripulito la testa agli interisti e restituito loro anche un gioco lineare, incisivo, efficace". Questa l'analisi di Tuttosport a margine del 5-0 con il quale i nerazzurri hanno regolato il Torino al debutto nel nuovo campionato di Serie A.
Una vittoria attesa, voluto, arrivata con proporzioni quasi tennistiche, dominando l'avversario dall'inizio alla fine in ogni zona del campo. In gol Bastoni, Thuram (2), Lautaro e il nuovo arrivato Bonny. "Per l’Inter, un giochino trionfale. Come un’amichevole stravinta contro una squadra di Serie C, pensando a uno scudetto di nuovo da inseguire. Con lucida qualità e luce mentale. E pure ottimi nuovi: vedi Sucic. Applausometro per Chivu, intanto. Chapeau, si dice in questi casi".
Sezione: Rassegna / Data: Mar 26 agosto 2025 alle 09:52 / Fonte: Tuttosport
Autore: Alessandro Cavasinni
Martedì 26 ago
