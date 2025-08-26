E' da considerarsi fatto, come anticipato dal portale brasiliano UOL, l'affare tra l'Inter e il Santos per il trasferimento di Tomas Palacios al Peixe. Secondo quanto appurato dalla nostra redazione, il difensore argentino lascia i nerazzurri in prestito gratuito con diritto di riscatto in favore dei bianconeri che dovrebbe essere stato fissato sui 6,5 milioni di euro. 

