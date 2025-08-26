"Ci ho provato anche altre volte, oggi (ieri, ndr) è andata bene. Posso finalmente dedicarla a mia moglie, dopo sette anni di Inter ce l'ho fatta". Alessandro Bastoni scherza con Sportmediaset dopo il gol di testa segnato contro il Torino che dato il là alla goleada dell'Inter all'esordio in campionato.

Obiettivi stagionali.

"Metto l'Inter in prima linea, non ci siamo mai nascosti. Abbiamo una squadra forte, cercheremo di vincerle tutte. Ci siamo che una squadra a fine ciclo non arriva in finale di Champions e seconda in campionato a un punto dalla prima".

Braccetti bloccati.

"Arrivavamo nei finali di partita parecchio stanchi perché la doppia fase ti toglie tante energie. Avendo fatto il mio ruolo in maniera egregia, Chivu mi ha consigliato di andare in attacco meno volte ma meglio".