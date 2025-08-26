"Da giocatore dell’Inter, Chivu impiegò quasi due mesi per festeggiare la prima vittoria a San Siro. Dopo la sconfitta in Supercoppa ad agosto contro la Roma, arrivò il pari con l’Udinese alla prima di campionato e poi un infortunio in nazionale che lo tenne lontano dai campi fino alla gara col Napoli di inizio ottobre, vinta per 2-1. Stavolta ci è riuscito al primo colpo, con un risultato netto: serata perfetta". Così la Gazzetta dello Sport celebra il debutto del romeno sulla panchina nerazzurra in campionato, dopo la parentesi del Mondiale americano.

"La manita rifilata al Torino ha portato in dote una serie importante di buone notizie. Su tutte, probabilmente, l’aver trovato in Sucic un giocatore destinato a scalare vertiginosamente le gerarchie ad Appiano - si legge -. Il croato ha abbinato all’esordio da titolare al Meazza una prestazione di grande livello. Nell’estate in cui l’Inter ha scommesso su diversi giovani che avranno fisiologicamente bisogno anche di tempo per emergere, Marotta e Ausilio hanno messo le mani su un giocatore che rischierà presto di insidiare la titolarità dei compagni, senza dover per forza attendere l’assist di infortuni o squalifiche come ieri. L’ex Dinamo Zagabria si candida da subito a grande certezza per il suo allenatore. Così come scalpita Bonny, in rete per il 5-0 finale, e speranzoso di avere ancora più spazio nel caso in cui non dovessero esserci ulteriori arrivi in avanti".