Buona la prima su FcInterNews. Rivivi le emozioni di Inter-Torino 5-0, la live reaction dei cinque gol segnati dalla squadra nerazzurra all'esordio in campionato.

Il video
Sezione: Web Tv / Data: Mar 26 agosto 2025 alle 10:34
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print