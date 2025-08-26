Ilari Kangasniemi, gigante difensivo finlandese classe 2007, lascia l'Inter per raggiungere l'Inter Turku, club a cui si è legato firmando un contratto fino alla fine della stagione 2028. "Ilari è uno dei più grandi difensori finlandesi, è fantastico che abbia scelto l'Inter, dove può crescere", ha spiegato a margine delle firme Jyrki Ahola, scout dell'Inter Turku. Gli fa eco il diesse Kalle Parviainen: "Un contratto a lungo termine dimostra sia la forte fiducia del club nel potenziale del giocatore sia la convinzione del giocatore che l'Inter Turku gli possa offrire il miglior ambiente possibile per crescere. È fantastico che abbiamo preso Ilari".