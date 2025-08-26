Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali è stato stuzzicato sugli argomenti di mercato più caldi, rispondendo anche su Mehdi Taremi. "Adli dal Milan? Per noi è una pista chiusa, a centrocampo siamo a posto" ha subito esordito prima di rispondere sul chiacchierato interesse dei neroverdi nei confronti dell'attaccante iraniano.

Taremi?

"È molto difficile, abbiamo un trio d'attacco molto importante. Se alla fine dovesse succedere qualcosa guardiamo a tutti. Però è un giocatore da grandi club e in questo momento non ci stiamo pensando".