Spazio ad analisi e commenti di Inter-Torino 5-0. Inizio super per Chivu sulla panchina nerazzurra, tra i migliori sicuramente Petar Sucic che incanta San Siro. La lettura alle parole di Marotta nel pre partita.

Sezione: Web Tv / Data: Mar 26 agosto 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
