Mercato incompiuto? Di certo non si può dire che stavolta l'Inter non abbia speso: oltre 80 milioni per i vari Sucic, Luis Henrique, Bonny e Diouf. E - secondo il Corriere dello Sport - ci sono i margini perché non finisca qui. "Abbiamo mantenuto la linea concordata con la società, ovvero investire tanto su giovani che hanno valore e che aumentano quello della rosa. Ma si tratta pure di elementi già pronti per giocare nell’Inter", ha puntualizzato ieri Chivu in conferenza stampa.

"Qualche colpo, però, è stato mancato: Lookman su tutti. E anche le priorità sono cambiate in corsa. Inoltre c’è il sospetto è che manchi qualcosa. Un difensore, ad esempio", sottolinea il quotidiano romano.