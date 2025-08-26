L'Inter inizia il campionato con il piede pigiato sull'acceleratore, come testimonia il netto 5-0 rifilato a Torino alla prima giornata. Tra i protagonisti della serata di San Siro c'è sicuramente Alessandro Bastoni, autore del gol che ha sbloccato la partita e dell'assist al bacio per Thuram. Il difensore nerazzurro ha voluto festeggiare il positivo risultato con alcune foto pubblicate su Instagram, accompagnare dalla parola "Rieccoci!".