Anche Tuttosport riconosce i meriti di Chivu (8) nelle sue pagelle: "Come sarà la sua Inter? Saprà reagire la squadra al tragico finale di stagione scorsa? Beh, il Torino ha dato una mano, ma intanto...".

E l'8 se lo merita pure Thuram: "Vede Toro e tanti saluti. Tripletta la scorsa stagione, doppietta ieri sera. Primo gol andando in profondità, secondo da prima punta vera, con uno stacco imponente sul povero Biraghi. In campionato nel 2025 aveva segnato solo 2 gol".

Bastoni 7,5: "Ritrova il gol in A dopo otto mesi. Anche in quell’occasione segnò di testa, a Cagliari (28 dicembre 2024) con una traiettoria beffarda. Poi cross al bacio per il 4-0 di Thuram. Qualche sofferenza con Ngonge".

7,5 anche per Sucic: "L’unica novità nell’undici partenza è... una bella novità. Il croato impressiona, gioca mezzala destra, ma va in verticale, accompagna l’azione, calcia in porta e serve pure un assist alla Modric".

Idem Lautaro (7,5): "Attaccante totale. È ovunque, pressa e ruba palloni come un qualsiasi mediano. Quando ha la palla, non la perde mai. Il gol è da rapace, poi arriva anche l’assist per Bonny".

Bravo anche Bonny (7). Unico bocciato Diouf (5,5): "Emozione per il debutto? Forse: i primi tre palloni, tutti persi. Poi si riprende".

Per il resto, 6,5 a Pavard, Acerbi, Dumfries, Mkhitaryan e Dimarco; 6 per Sommer e Carlos Augusto. Senza voto Luis Henrique e Zielinski.