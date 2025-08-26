Riparte con una vittoria il Napoli, campione d'Italia, di Antonio Conte. Due gol segnati al neo-promosso Sassuolo e tre punti per cominciare bene un'annata che avrà tante cose da dire. I campioni in carica, sono come da copione, i favoriti per la nuova corsa al titolo, ma chi sono le altre favorite per la vittoria finale? A rispondere è lo stesso condottiero di Lecce che a Sky Sport dice: "Questo sarà un campionato molto equilibrato. Vedo il ritorno delle tre grandi, per l’Inter non si tratta di un ritorno, l’anno scorso ha fatto molto bene e da anni è sempre lì e fa sempre stagioni importanti. Ci sarà sicuramente il ritorno delle altre due big, che hanno rose importanti e attrezzate per fare bene. Noi dovremo cercare di fare il nostro meglio e alla fine si tireranno le somme".

Cosa si aspetta da questa seconda stagione a Napoli?

"Mi aspetto che continuiamo a lavorare bene, con la stessa intensità e voglia che abbiamo messo l’anno scorso, dove abbiamo sempre detto che la maglia sudata va messa al primo posto, poi il risultato è una conseguenza. L’importante è confermarci tra le migliori e dare soddisfazioni ai nostri tifosi".