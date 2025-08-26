Nel corso dell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha smentito l'indiscrezione di mercato secondo la quale i lariani avrebbero rifiutato la proposta economica da 70 milioni di euro del Tottenham per Nico Paz: "Non è vero. nessuno formalizza offerte sapendo che poi dovremmo mandarle al Real che ha facoltà di pareggiarle - la puntualizzazione -. C’è stato un momento in cui abbiamo temuto che Nico potesse tornare a Madrid: è cresciuto nella cantera del Real e sogna di giocare al Bernabeu un giorno. Per fortuna è rimasto".