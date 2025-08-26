Il campionato di Serie B vissuto da assoluto protagonista con la maglia dello Spezia nella passata stagione, unita alle belle prove messe in scena quest'estate con l'Inter tra Mondiale per Club e amichevoli, hanno reso Francesco Pio Esposito un 'azzurrabile'. E' possibile, infatti, che l'attaccante classe 2005 nerazzurro venga inserito per la prima volta in carriera tra i convocati della Nazionale maggiore per gli impegni di settembre. Ipotesi di cui Gianluigi Buffon ha parlato così a margine della finale di Supercoppa Primavera tra Inter e Cagliari di questa sera: "Queste sono valutazioni che spettano al mister - la premessa del capodelegazione azzurro -. Il fatto che un giocatore come Pio Esposito sia convocabile per le prestazioni che sta fornendo e la crescita esponenziale che sta avendo è una cosa che ci deve inorgoglire. Senza dimenticarci che in attacco abbiamo già elementi come Kean, Retegui e Scamacca che si è ripreso dall'infortunio. Elementi di grandissimo valore. Ben vengano le nuove leve come Pio Esposito, ma è importante sapere che abbiamo già delle certezze".