Presente all’Arena Civica di Milano in occasione del convegno 'Pianificazione e strategie nelle categorie giovanili', il capo delegazione dell'Italia, Gianluigi Buffon, dopo aver parlato di Pio Esposito a Sky Sport (LEGGI QUI), è intervenuto anche ai microfoni di Sportitalia dove ha risposto sull'arrivederci al calcio italiano di Giovanni Leoni: "C'è dispiacere. Se pensiamo alla carriera del ragazzo a quanto può crescere il ragazzo in quel tipo di campionato, io credo che sia un bene. Non bisogna avere paura in certi momenti storici di dirci la verità e dirci chi siamo. Probabilmente in questo momento noi come campionato siamo di passaggio, non più di arrivo come lo eravamo tempo fa. Questo non significa che non si può lavorare bene nella filiera dei giovani per creare dei talenti per quello che riguarda la Nazionale. Perché se tu hai il Leoni di turno, il Bastoni di turno, il Calafiori di turno e giocano all’estero, non è che alla Nazionale dispiaccia. Significa avere una squadra competitiva".