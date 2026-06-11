Nel luglio del 2024, durante la Copa America, Tajon Buchanan, esterno sinistro canadese reduce dalla conquista del ventesimo Scudetto con l'Inter si ruppe la gamba: momento shock per il giocatore, che oggi, ai microfoni di TSN, rivive quei giorni drammatici: "Non l'ho mai detto a nessuno prima d'ora, ma sentivo davvero che la mia carriera fosse finita", ha dichiarato. In quegli istanti, però, Buchanan ha potuto avvertire da vicino quanto grande fosse l'affetto dei suoi compagni: "Mi sembrava di avere una seconda famiglia che faceva il tifo per me".

Il sostegno del fratello Nathaniel: "Voleva guadagnarsi il posto in nerazzurro"

Adesso il peggio è passato e TJ, oggi colonna del Villarreal, a poche ore dal debutto della sua Nazionale ai Mondiali rivive anche il momento in cui sbarcò in Italia per vestire la maglia nerazzurra. Anche se non accetta volentieri i complimenti per i suoi riconoscimenti, Buchanan ha compreso l'importanza di essere diventato il primo canadese a giocare in Serie A: "Ce l'ho fatta", ha dichiarato. Anche la sua famiglia era felicissima, come racconta il fratello Nathaniel: "L'ho guardato e gli ho detto: 'Quello che hai fatto non è facile'. E so che voleva guadagnarsi il suo posto in quella squadra, e credo che questo lo abbia spronato a lavorare ancora più duramente".