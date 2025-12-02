Matteo Darmian compie oggi 36 anni e l'Inter gli rende omaggio attraverso il sito ufficiale. "Arrivato all’Inter nel 2020, Darmian rappresenta un esempio di professionalità, duttilità e intelligenza calcistica, qualità che lo hanno reso un punto di riferimento all’interno del gruppo. Capace di interpretare più ruoli con la stessa efficacia, Matteo ha saputo conquistare i tifosi grazie alla sua continuità e alla capacità di farsi trovare pronto nei momenti decisivi. Con la maglia dell’Inter ha contribuito alla conquista di due Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. A Matteo Darmian, i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi nerazzurri!"

Oggi è anche il compleanno di Francesco Toldo, 54 anni. "Arrivato all’Inter nell’estate del 2001 - di legge ancora su inter.it -, Toldo ha difeso la porta interista in 233 partite ufficiali, distinguendosi per personalità e interventi che ancora oggi vivono nella memoria collettiva dei tifosi. Nel suo straordinario percorso con la maglia dell’Inter ha conquistato una Champions League, 5 Scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane, entrando poi di diritto nella Hall of Fame del Club. Da parte di FC Internazionale Milano, tanti auguri a Francesco Toldo, che compie oggi 54 anni!"