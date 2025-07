L'Inter celebra una delle sue più grandi bandiere, Giacinto Facchetti, 639 presenze con la maglia nerazzurra e una lunga carriera anche da dirigente, fino a diventare presidente del club.

Oggi ricorrono 83 anni dal giorno della nascita di Facchetti. Questo l'omaggio pubblicato dal club sul sito ufficiale.

"Il 18 luglio di 83 anni fa nasceva Giacinto Facchetti, leggenda interista per sempre

Una data speciale, un giorno che per ogni tifoso nerazzurro ha un significato profondo. Il 18 luglio 1942 nasceva Giacinto Facchetti, una delle figure più iconiche e amate della storia dell’Inter. Un uomo che ha rappresentato – in campo e fuori – i valori più autentici del nostro Club: eleganza, lealtà, coraggio e passione.

Facchetti è stato molto più di un calciatore. È stato un pioniere, un rivoluzionario, un leader naturale. Quando esordì in Serie A nel 1961, con la maglia dell’Inter cucita addosso, Helenio Herrera ne intuì le enormi potenzialità, trasformandolo in un terzino sinistro moderno, anzi il terzino sinistro moderno. Da quel momento, Giacinto riscrisse le regole del ruolo, coniugando attenzione difensiva e spinta offensiva, diventando un esempio ineguagliabile per generazioni di calciatori.

I numeri raccontano una parte del suo mito: 634 presenze e 75 gol con l’Inter, numeri da attaccante per chi era nato difensore. Ma ancora di più parlano i trofei: 4 Scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali e 1 Coppa Italia. Ogni vittoria, ogni battaglia sul campo, Giacinto l'ha affrontata con la fascia al braccio e il senso d’appartenenza nel cuore.

Terminata la carriera da calciatore, non ha mai lasciato la sua Inter. È stato dirigente, è stato Presidente, ma soprattutto è stato una guida. Una presenza silenziosa ma autorevole, un esempio raro di come si può essere grandi con umiltà e dignità.

Oggi, nel giorno della sua nascita, il pensiero di tutto il mondo nerazzurro corre a lui. Al suo sorriso, alla sua compostezza, alla sua eleganza innata.

Tanti auguri, Cipe"