Non c'è solo Anan Khalaili nei progetti di mercato dell'Inter. Di certo il giocatore israeliano è oggi quello più vicino a vestire la maglia nerazzurra, ma ci sono altri tasselli da riempire, come ricorda La Gazzetta dello Sport.

Scrive la rosea: "Il mercato interista non si ferma certo a Khalaili. Il sostituto di Dumfries - ieri ufficiale al Real - è e continuerà ad essere la priorità finché non sarà ufficiale ma il direttore sportivo Piero Ausilio è attivo su più tavoli. C'è la questione difesa, col nome di Trevoh Chalobah (ieri 27enne) sempre in orbita nerazzurra e poi, per il centrocampo, sta ritornando più che mai d'attualità Curtis Jones. L'inglese era un obiettivo del club a gennaio ed è tornato ad esserlo nell'immediato post campionato ma poi altre situazioni di mercato che richiedevano un intervento immediato l'hanno fatto scivolare un po' ai margini. Parcheggiato da una parte, non certo abbandonato, anzi. La prima scelta li in mezzo è sempre il 25enne del Liverpool".

Quello a cui non accenna oggi La Gazzetta dello Sport è la differenza tra i macro-reparti: in difesa il posto è libero per via della scadenza del contratto di Stefan De Vrij e Francesco Acerbi (stessa cosa sugli esterni dopo che sono andati via Darmian e Dumfries), mentre a centrocampo c'è un certo sovraffollamento, considerando che Mkhitaryan ha rinnovato il contratto per un altro anno e anche chi è presumibilmente in partenza (Frattesi, ma anche eventualmente Akinsanmiro o Massolin) non ha ancora trovato destinazione.