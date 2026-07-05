Ivan Provedel era il candidato designato già da circa dieci giorni, ben prima della chiusura dell'operazione con la Lazio. E molto presto sarà ufficiale il suo trasferimento in nerazzurro. In serata, Fabrizio Romano ha ripetuto un retroscena svelato già qualche giorno fa: i nerazzurri avevano bocciato il nome di Kepa, proposto tra aprile e maggio. La risposta dei nerazzurri è stata chiara: "No grazie". L'Inter, infatti, ha scelto Provedel: visite mediche e firme a metà settimana"