Ivan Provedel era il candidato designato già da circa dieci giorni, ben prima della chiusura dell'operazione con la Lazio. E molto presto sarà ufficiale il suo trasferimento in nerazzurro. In serata, Fabrizio Romano ha ripetuto un retroscena svelato già qualche giorno fa: i nerazzurri avevano bocciato il nome di Kepa, proposto tra aprile e maggio. La risposta dei nerazzurri è stata chiara: "No grazie". L'Inter, infatti, ha scelto Provedel: visite mediche e firme a metà settimana"

Sezione: Mercato / Data: Dom 05 luglio 2026 alle 23:58
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione