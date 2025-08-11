Ivan Cordoba compie oggi 49 anni e l'Inter non ha mancato di fargli gli auguri attraverso il sito ufficiale. Questo il messaggio del club:

"L'ex difensore colombiano, all'Inter dal 2000 al 2012, compie oggi 49 anni

Compie oggi 49 anni di Ivan Ramiro Cordoba, uno dei difensori più amati e iconici della storia nerazzurra. Arrivato all’Inter nel gennaio del 2000, ha indossato la nostra maglia fino al 2012, diventando un simbolo di grinta, determinazione e attaccamento ai colori.

In 12 stagioni ha collezionato 455 presenze e realizzato 18 gol. La sua velocità, il tempismo perfetto negli interventi e il coraggio in ogni duello lo hanno reso un beniamino del popolo interista e un punto fermo della squadra per oltre un decennio.

Con l’Inter ha scritto pagine indimenticabili, arricchendo la propria bacheca con 15 trofei: 5 Scudetti, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, 1 Champions League e 1 Mondiale per Club.

Da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi nerazzurri, tanti auguri a Ivan Cordoba".