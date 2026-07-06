Non c'è soltanto Trevoh Chalobah sul taccuino dell'Inter per riempire una delle caselle rimaste vuote in difesa dopo gli addii di diversi giocatori, da Francesco Acerbi a Stefan De Vrij, passando per il "jolly" Matteo Darmian.

"Chalobah è sicuramente uno dei profili tenuti in considerazione, ma va sottolineato che non è l'unico (presto potrebbero emergere anche altri nomi): la possibilità di portarlo a Milano, dopo averlo corteggiato già in diverse sessioni di mercato, dipenderà anche da quanto agguerrita si rivelerà la concorrenza del Como - si legge sul Corriere dello Sport - Ludi ha ammesso che il calciatore piace ai lariani, ma al momento tiene un profilo basso del quale a Milano si fidano soltanto fino a un certo punto. A stretto giro potrebbe essere necessario uscire allo scoperto per entrambi i club, già consapevoli delle alte pretese del Chelsea che valuta il difensore inglese non meno di 35 milioni di euro. Importante sarà anche la volontà del giocatore, che al momento fa sapere di apprezzare particolarmente l'ipotesi di trasferirsi all'Inter".