Servirà uno sforzo supplementare per arrivare ad Anan Khalaili. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, non basteranno 25 milioni complessivi e l'Inter ha già messo in preventivo di dover andare oltre per assicurarsi il giocatore israeliano dell'Union Saint-Gilloise, rimasto ieri a riposo precauzionale nell'amichevole giocata dai belgi contro la Steaua Bucarest. Il club gialloblu non ha infatti voluto rischiare il calciatore, nel bel mezzo di una trattativa che può assicurare un'importante plusvalenza.

"Probabile che si riuscirà a chiudere inserendo 2-3 milioni di bonus, sulle cui condizioni si dovrà discutere, per mettere le mani sul cartellino del ragazzo - si legge sul Corriere dello Sport -. Anche perché l'Union Saint-Gilloise dovrà versare il 15% dell’incasso al Maccabi Haifa, la squadra dove Khalaili è cresciuto. I contatti sono costanti, ogni giorno da oggi in avanti può essere quello giusto per vedere la fumata bianca dal comignolo del quartier generale nerazzurro. L'obiettivo è regalare a Chivu l'esterno entro l'inizio del raduno, previsto nei primi giorni della prossima settimana".