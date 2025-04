E' già passato un anno, dal 22 aprile 2024. La sera del derby di Milano, Milan-Inter, vinto 2-1 dai nerazzurri con le reti di Acerbi e Thuram, prima del tentativo di rimonta avviato dal gol di Tomori. Al fischio finale, la festa: trionfo nella stracittadina e ventesimo scudetto in tasca, con apoteosi già allo stadio per i presenti (non moltissimi visto che per calendario erano in casa i "cugini") e poi per le strade, in Duomo, a suggellare il tricolore conquistato grazie a una cavalcata straordinaria.