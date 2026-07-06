L'Inghilterra vola ai quarti di finale del Mondiale grazie al 3-2 contro il Messico negli ottavi. I britannici affronteranno sabato 11 alle 23.00 italiane la Norvegia che ha battuto ed eliminato 2-1 il Brasile grazie a una doppietta di Haaland, inutile la rete su rigore di Neymar.

Inglesi avanti di due reti tra il 36' e il 38' grazie ad altrettante firme di Jude Bellingham, ma al 42' arriva il centro di Quinones che manda le squadre all'intervallo con un solo punto di differenza. Al 54', però, gli inglesi restano in dieci per l'espulsione di Qansah, rosso diretto dopo un fallo su Gallardo. Kane firma il 3-1 su calcio di rigore al 60' e Raùl Jimenez riapre la contesa al 69', ancora dal dischetto, ma nel finale la squadra del ct Tuchel resiste e passa il turno.

Oggi alle 21.00 italiane Portogallo-Spagna, mentre alle 2.00 si giocherà Stati Uniti-Belgio, nel pieno delle polemiche per la squalifica tolta a Balogun dopo l'espulsione rimediata nella scorsa partita.