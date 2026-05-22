L'Inter festeggia oggi un anniversario di enorme importanza nella storia del club. E' infatti il 22 maggio e sono passati esattamente 16 anni dalla serata in cui la squadra guidata in società dal presidente Massimo Moratti, in panchina da Josè Mourinho e in campo da Javier Zanetti conquistò il terzo trofeo stagionale, la Champions League, tornando sul tetto d'Europa e aggiungendo un altro allora in bacheca nella stessa stagione dopo la Coppa Italia e lo Scudetto.

Il grande trionfo fu sancito da una doppietta di Diego Milito nella finale di Champions League contro il Bayern Monaco, un gol per tempo per lanciare il club al vertice del calcio europeo, facendo diventare l'Inter l'unica squadra italiana a centrare il Triplete. Un primato che tuttora appartiene ai nerazzurri, visto che nessun altro nei confini nazionali ci è riuscito.