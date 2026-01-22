Gigi Simoni avrebbe compiuto oggi 87 anni, essendo nato a Crevalcore il 22 giugno 1939. L'Inter ne ha voluto ricordare i trascorsi nel club oggi sul sito ufficiale. "Arrivò sulla panchina nerazzurra nel 1997 assieme a Ronaldo e fu capace di creare uno dei gruppi che ha segnato la storia dell’Inter, la squadra che incantò nella magica notte della conquista della Coppa Uefa vinta a Parigi, quando al Parco dei Principi Zamorano, Zanetti e Ronaldo regalarono all'Inter la terza Coppa Uefa della storia del Club", si legge.

Il club definisce Simoni come "esempio di stile, competenza e umanità".