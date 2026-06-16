Nonostante il passo falso commesso dalla Nazionale turca nel match d'esordio del Mondiale, perso a sorpresa contro l'Australia, Ibrahim Hacıosmanoğlu, presidente della Federcalcio turca, mantiene una fiducia intatta rispetto al valore di Hakan Calhanoglu e compagni: "Il torneo è appena iniziato. È vero, siamo un po' demoralizzati, ma ho grande fiducia in Montella, nella sua squadra e nei nostri giocatori - le sue parole -. Mancano due partite. Sono tutti ragazzi coraggiosi, non ha senso disperare. Anche se dovessero perdere la partita contro il Paraguay, abbiamo ancora una possibilità. Che vincano o perdano, dobbiamo sostenerli. Dobbiamo dimenticare tutto e concentrarci sulle due partite rimanenti. Cosa possiamo chiedere alla nostra gente? La responsabilità sarà sempre richiesta. Per favore, durante questo torneo, cerchiamo di essere un po' più tolleranti, amorevoli e un po' più indulgenti nei confronti degli errori. Lasciamo la tristezza, la gioia e persino le responsabilità per dopo il torneo".