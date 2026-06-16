La Costa d'Avorio di Ange-Yoan Bonny è arrivata al Mondiale con grandi ambizioni, fortificate da un ottimo percorso di avvicinamento al torneo in cui gli Elefanti hanno esordito vincendo in volata contro l'Ecuador, grazie a un gol al 90' di Amad Diallo. "Non siamo venuti qui per visitare gli Stati Uniti e tornare a casa - ha spiegato il ct Emersé Fae dopo l'1-0 del Lincoln Financial Field -. Abbiamo battuto la Francia (2-1 in amichevole il 4 giugno) e abbiamo iniziato bene questa competizione contro l'Ecuador, una squadra molto forte. La prossima partita contro la Germania? Sarà una partita difficile. La Germania ha una grande esperienza, avendo vinto la Coppa del Mondo diverse volte. Hanno giocatori che militano nei più grandi club europei e un attacco formidabile. Non è cosa da poco, ma andremo lì per sfidarli e assicurarci la qualificazione già dalla seconda giornata".