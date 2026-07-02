Nella notte italiana gli Stati Uniti staccano il pass per gli ottavi di finale battendo 2-0 ai sedicesimi la Bosnia e assicurandosi il passaggio del turno. A garantire il successo alla nazionale guidata da Mauricio Pochettino sono le reti siglate da Balogun al 45' e da Tillman (quest'ultimo direttamente su punizione) all'82'. Gli statunitensi sono riusciti a superare anche la difficoltà dell'inferiorità numerica dal 64', quando proprio Balogun è stato espulso (rosso diretto per fallo su Muharemovic). Agli ottavi, martedì 7 luglio alle 2.00 italiane, sarà sfida tra Stati Uniti e Belgio.

Oggi alle 21.00 si ricomincia con Spagna-Austria. Alla 1.00 italiana Portogallo-Croazia, potrebbe esserci un nerazzurro tra gli undici di partenza (Sucic). Domattina alle 5.00, invece, Svizzera-Algeria, anche qui con un interista probabile titolare (Akanji).