Brutte notizie per Marcus Thuram e, di riflesso, anche per l'Inter. L'attaccante nerazzurro ha saltato anche l'allenamento odierno della nazionale di Didier Deschamps, limitandosi a svolgere un lavoro personalizzato in palestra e sulla cyclette a causa di un problema al polpaccio.

Il franceseera già rimasto ai margini nella seduta precedente, alla quale aveva preso parte soltanto il gruppo delle riserve, e il suo recupero in vista della sfida contro la Svezia appare sempre più complicato.

In dubbio per i sedicesimi di finale

Secondo quanto riferito da L'Équipe, Thuram difficilmente sarà a disposizione per il match in programma martedì a New York, valido per i sedicesimi di finale del Mondiale. Il suo nome potrebbe comunque comparire nell'elenco dei convocati, come già accaduto nella precedente sfida contro la Norvegia, ma la sensazione è che Deschamps non voglia correre rischi.

Anche Kanté è alle prese con un problema fisico

Qualche apprensione anche per N'Golo Kanté, alle prese con un lieve problema muscolare. Diversamente da Thuram, però, il centrocampista dovrebbe essere regolarmente disponibile per la gara contro gli svedesi. Il resto della nazionale francese ha svolto un allenamento leggero prima della partenza per New York, dove i Bleus cercheranno il pass per gli ottavi di finale.