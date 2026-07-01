Nikola Vlasic, l'uomo che con il suo gol ha regalato alla Croazia la qualificazione ai sedicesimi di finale del Mondiale, parla così del Portogallo, prossimo avversario nella sfida da dentro o fuori che andrà in scena a Toronto, in Canada, nella notte italiana tra giovedì e venerdì: "Sono una grande squadra con molti giocatori di livello mondiale in ogni reparto. Non c'è bisogno di dilungarsi troppo su di loro. Ci organizzeremo bene, studieremo la partita, vedremo cosa fare e come, ma sono una squadra davvero pericolosa", ha spiegato il centrocampista del Torino.

Il Portogallo è forte, ma la Croazia non è da meno.

Guardando in casa sua, Vlasic ha spiegato che i lusitani devono temere la qualità dei Vatreni: "Tutte le nazionali ci apprezzano molto, soprattutto il Portogallo. I portoghesi conoscono la nostra qualità, sanno che siamo pericolosi. Proprio come noi diciamo che sono forti, loro pensano lo stesso di noi. Sarà una partita in cui saranno i dettagli a fare la differenza. Il fatto di tornare a Toronto ci permetterà di giocare in un ambiente familiare e ci sentiremo come a casa grazie al grande numero di tifosi presenti".