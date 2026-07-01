E' partito con il piede giusto l'Europeo della Nazionale italiana Under 19, capace di mandare ko 2-0 la Serbia nel match d'esordio del torneo che si sta svolgendo in Galles. Anche grazie al contributo di Jamal Iddrissou, attaccante classe 2007 dell'Inter, autore del raddoppio della squadra di Alberto Bollini: "Siamo molto contenti per la vittoria, ma sappiamo che dobbiamo rimanere concentrati perché questo è un torneo corto - ha detto a Viva Azzurro TV -. Ora stiamo già pensando al prossimo avversario (la Croazia, ndr), il nostro slogan è: 'la prossima partita è quella più importante'. Questo è il mio primo Europeo che faccio con la nazionale italiana, sono molto contento. Il gol che ho segnato l'ho dedicato a tutti i miei familiari che sono a casa, ai miei amici e alla mia ragazzi. Sono felicissimo".