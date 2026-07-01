Il Como, il club di Serie A più attivo in questo mercato, non ha intenzione di fermarsi dopo essersi assicurato nel giro di pochi giorni Nico Paz (ufficiale) e Mattia Liberali (tutto fatto). Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, i lariani ora si concentreranno sul reparto difensivo con l'obiettivo di ingaggiare un interprete importante del ruolo: in tal senso, va registrato l'ingresso in scena per Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona, accostato anche al Milan, e per Oumar Solet, per cui l'Inter ha raffreddato il suo interesse. Oltre a questi due nomi, il Como segue anche Trevoh Chalobah, che piace anche all'Inter, e Davinson Sanchez.