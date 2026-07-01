Commentando per RaiNews l'invito a comparire di Alessandro Bastoni nell'inchiesta della Procura di Milano, dove il difensore dell'Inter è indagato per prostituzione minorile, l'avvocato Salvatore Scuto parla così dello stato d'animo del suo assistito: "Ha reagito con stupore e dispiacere perché si sente accusato di una cosa non vera. Penso però che Alessandro Bastoni sia abbastanza resiliente per poter superare anche questa sfortuna, chiamiamola così", le sue parole. 

Sezione: News / Data: Mer 01 luglio 2026 alle 21:50
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.