Colpo di mercato del Bayern Monaco, che in serata ha annunciato di aver ingaggiato ufficialmente Ismael Saibari dal PSV Eindhoven. L'attaccante, attualmente protagonista con la nazionale marocchina ai Mondiali che si stanno disputando negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, si è legato ai bavaresi fino al 30 giugno 2031.

"Da bambino sogni di firmare un contratto con un club come il Bayern Monaco: tutti sanno che è uno dei club più grandi del mondo - le prime parole di Saibari dopo le firme -. Il Bayern Monaco compete ogni anno per i titoli più importanti come la Champions League e io voglio vincere più trofei possibili qui. Il gioco del Bayern Monaco si adatta al mio stile, posso giocare il mio calcio qui e lavorerò sodo ogni giorno per aiutare la squadra. L'allenatore Vincent Kompany ha avuto un ruolo chiave nella mia decisione: non vedo l'ora di lavorare con lui".

"Siamo lieti di esserci assicurati le prestazioni di Ismael Saibari, uno degli attaccanti più promettenti del Mondiale - il commento di Max Eberl, membro del consiglio di amministrazione con delega allo sport dei tedeschi -. Trasferimenti come questo non avvengono d'impulso, ma sono il risultato di una pianificazione a lungo termine: il fattore chiave è stato quello di avergli chiarito la nostra posizione fin da subito, consapevoli delle sue capacità, e di avergli mostrato un futuro concreto con noi fin dall'inizio. Ismael Saibari porterà maggiore qualità e imprevedibilità al nostro gioco offensivo".