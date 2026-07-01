Youri Djorkaeff e Blaise Matuidi si sono complimentati con la nazionale francese per la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale entrando negli spogliatoi dopo la netta vittoria dei Bleus sulla Svezia nel segno di Kylian Mbappé, autore di una doppietta nel 3-0 finale (l'altro gol lo ha segnato Bradley Barcola).

Dopo aver incontrato Didier Deschamps e il suo staff, l'ex giocatore dell'Inter ha stretto la mano ai giocatori, compreso Marcus Thuram, a cui ha riservato anche un abbraccio. Ieri, per la cronaca, Tikus non è sceso in campo complice un piccolo problema al polpaccio che non gli ha permesso di allenarsi in gruppo negli ultimi giorni. Ecco il video: