Youri Djorkaeff e Blaise Matuidi si sono complimentati con la nazionale francese per la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale entrando negli spogliatoi dopo la netta vittoria dei Bleus sulla Svezia nel segno di Kylian Mbappé, autore di una doppietta nel 3-0 finale (l'altro gol lo ha segnato Bradley Barcola).

Dopo aver incontrato Didier Deschamps e il suo staff, l'ex giocatore dell'Inter ha stretto la mano ai giocatori, compreso Marcus Thuram, a cui ha riservato anche un abbraccio. Ieri, per la cronaca, Tikus non è sceso in campo complice un piccolo problema al polpaccio che non gli ha permesso di allenarsi in gruppo negli ultimi giorni. Ecco il video: 

Sezione: News / Data: Mer 01 luglio 2026 alle 20:24
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.