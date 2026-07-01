Il Bologna sta studiando in queste ore i profili maggiormente interessanti per il centrocampo. Secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino, la pista che porta a Fabio Miretti appare al momento in salita. I bianconeri lo valutano 15 milioni di euro, mentre il Bologna potrebbe non voler andare oltre i 10 milioni. Tra i profili monitorati resta anche Ebenezer Akinsanmiro, classe 2004 di proprietà dell'Inter. Anche se nelle ultime ore sono emerse ulteriori candidature. Tra queste anche la pista che porta a Ognjen Ugresic, talento serbo classe 2006 del Partizan Belgrado.

Sezione: Mercato / Data: Mer 01 luglio 2026 alle 19:42
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione