Il Bologna sta studiando in queste ore i profili maggiormente interessanti per il centrocampo. Secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino, la pista che porta a Fabio Miretti appare al momento in salita. I bianconeri lo valutano 15 milioni di euro, mentre il Bologna potrebbe non voler andare oltre i 10 milioni. Tra i profili monitorati resta anche Ebenezer Akinsanmiro, classe 2004 di proprietà dell'Inter. Anche se nelle ultime ore sono emerse ulteriori candidature. Tra queste anche la pista che porta a Ognjen Ugresic, talento serbo classe 2006 del Partizan Belgrado.
Sezione: Mercato / Data: Mer 01 luglio 2026 alle 19:42
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
autore
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
Altre notizie - Mercato
Altre notizie
Mercoledì 01 lug
- 20:10 Kane fa l'uragano e ribalta il Congo: Inghilterra avanti col brivido
- 19:56 U19, l'interista Iddrissou: "Felice per il mio primo Europeo con la Nazionale"
- 19:42 Il Bologna continua a monitorare Akinsanmiro: i dettagli
- 19:28 Pisa, si stringe per Cocchi: il nodo riguarda solo le cifre
- 19:14 Malagò: "Ct dell'Italia nostra priorità. Ma non ho ancora parlato con nessuno"
- 19:00 Rivivi la diretta! SOLET "mollato", il caso BASTONI, JONES e non solo. Dal MERCATO al ritorno in CAMPO: LUGLIO DECISIVO
- 18:40 Costa d'Avorio fuori dal Mondiale, Fae: "Ci è mancata un po' di maturità"
- 18:25 Intanto Vuskovic corre verso il Brighton per circa 60 milioni di euro
- 18:12 Sala su Milano olimpica 2036: "C'è Roma ma noi vogliamo andare avanti"
- 18:00 D'Ambrosio: "Rigiocherei la finale di Champions. Ho sempre dato tutto"
- 17:50 Stankovic e Massolin, background diverso e speranze (interiste) comuni
- 17:44 Dennis Curatolo torna in Serie C? Il Barletta pensa all'ex nerazzurro
- 17:29 Coppa Italia Primavera: possibile derby col Milan agli ottavi
- 17:15 L'ex allenatore di Palestra: "Poteva andare all'Inter già a 11 anni. Però..."
- 17:01 Primavera 1, gli orari delle prime 5 giornate: debutto col Genoa il 23 agosto
- 16:46 Bellinazzo: "La gestione Conte ha inciso sui conti del Napoli come all'Inter"
- 16:32 Nations League, definito il calendario 2026: l'Italia parte col Belgio a Roma
- 16:17 Vittoria in tribunale per Suning: risarcimento da parte di Wanda Group
- 16:04 Matthäus: "Problemi coi viaggi e le famiglie, che disastro la Germania"
- 15:50 De Vrij: "Panathinaikos giusto per me. Anche Calabria è contento"
- 15:44 Pavard-Inter, rottura totale. Nessuna possibilità di reintegro
- 15:30 Inchiesta escort, Bastoni incline a non presentarsi in Procura venerdì
- 15:20 Capo Verde, Lopes Cabral: "Batteremo l'Argentina. Lautaro mi piace"
- 15:10 UFFICIALE - Palestra è del Chelsea: "È stata una scelta facile, perché..."
- 15:00 Palestra, ciao Atalanta e Serie A: "Emozioni che non dimenticherò"
- 14:51 Sommer saluta: "Grazie di cuore Inter, tre stagioni indimenticabili"
- 14:37 Bastoni indagato, la ragazza nega: "Non mi sono prostituita con lui"
- 14:35 M. Paganin: "Chivu vorrà alzare l'asticella. Palestra? L'Inter reagirà"
- 14:20 Alaba proposto a Inter e Milan: due rifiuti per l'austriaco
- 14:05 Solomon sponsorizza Khalaili: "Inter perfetta per lui, può avere successo"
- 13:54 Vendita di San Siro, Sala: "Tempi stretti? Tutte sciocchezze"
- 13:40 Oggi i nuovi arbitri di A e B. Per Abisso e altri quattro dismissioni congelate
- 13:35 SM - L'Inter vuole tenersi Bastoni e accelera per Khalaili
- 13:21 Mkhitaryan celebra il rinnovo: "I miei colori, la mia casa"
- 13:09 "Da Calhanoglu no al mio inno per la Turchia": l'accusa di Sinan Akçil
- 12:54 GdS - Inter, oggi il centrocampo è extra-large: tutte le situazioni
- 12:40 Mondiali, Mbappé re dei bomber per chi scommette. Pochi dicono Lautaro
- 12:25 Spinaccè, rotta verso Mantova: è arrivato il sì da parte dell'Inter
- 12:12 UFFICIALE - Mkhitaryan rinnova: l'armeno in nerazzurro fino al 2027
- 12:00 videoCASO BASTONI: la CRONACA dei FATTI. Un ANNO NERO per il difensore dell'Inter
- 11:45 Aspettando il futuro, Khalaili si scalda: gol in amichevole col Saint-Gilloise
- 11:31 Antognoni su Palestra al Chelsea: "Dura rinunciare a quelle offerte"
- 11:16 Cooper: "Khalaili esterno come Dumfries, l'Inter sarebbe una grande opzione"
- 11:02 La Roma pensa a Sebastiano Esposito. E l'Inter osserva interessata
- 10:47 Oggi può essere il giorno di Dumfries al Real Madrid
- 10:32 L'Inter U23 riparte da Fiordilino e Prestia: rinnovi in arrivo
- 10:09 Collina: "Nuove regole al Mondiale molto efficaci e positive"
- 09:55 TS - Quanta Inter nell'Italia U19: Iddrissou si fa largo
- 09:36 La Repubblica - Accuse, la versione di Bastoni: mai nulla con quella ragazza
- 09:26 Il Como punta Solet. Inter frenata dai dubbi sul ginocchio
- 09:08 TS - Khalaili-Inter, accelerata in arrivo. E per Chalobah...
- 08:54 TS - Jones-Inter, tempi dilatati: il centrocampo non è in sofferenza
- 08:40 CdS - L'Inter non ha abbandonato l'idea Mancini: nerazzurri in attesa
- 08:30 CdS - Jones-Inter, dal Nottingham Forest è arrivato un assist: il punto
- 08:20 GdS - Bastoni scosso, venerdì l'audizione. Cosa succede sotto l'aspetto sportivo
- 08:10 CdS - Khalaili è il prescelto, ma l'Union alza il prezzo. Le alternative restano
- 08:00 Mondiali 2026, Francia e Messico vanno agli ottavi. Mbappé riprende Messi
- 00:00 Ho giocato con Javier Zanetti
Martedì 30 giu
- 23:47 De Vrij al Pana, Pastorello: "Era tempo per lui di una nuova sfida"
- 23:33 UFFICIALE - Paesi Bassi, Koeman si dimette: "Un dolore concludere così"
- 23:20 Hamann attacca Nagelsmann: "Bisseck da convocare, nemmeno l'ha visto"
- 23:05 Lautaro fa ammattire Tagliafico. Tutto per colpa di una figurina
- 22:50 L'avvocato di Bastoni: "Non sappiamo nulla, invito a comparire al buio"
- 22:40 Convocato per domani il primo Consiglio FIGC della presidenza Malagò
- 22:25 Antognoni: "Nico Paz come me che dissi no alla Juve? Sì, però io..."
- 22:05 Romano: "Bastoni, zero offerte del Real Madrid. Che prima ha un'urgenza"
- 21:55 De Vrij, prime parole ateniesi: "Il progetto Panathinaikos è stato decisivo"
- 21:44 UFFICIALE - De Vrij è del Panathinaikos: contratto fino al 2027 per lui
- 21:35 Piovani, la Roma nel destino? L'ex Inter pronto a succedere a Rossettini
- 21:20 NBA Europe, scaduto il termine per le offerte: mossa Oaktree per Milano