E' stata più dura del previsto per l'Inghilterra, che ha dovuto far affidamento alle gigantesche qualità tecniche di Harry Kane per avere la meglio della Repubblica Democratica del Congo. La formazione africana era andata in vantaggio nel primpo tempo grazie a Cipenga, lesto a ricevere palla appena dentro l’area di rigore e a scagliare un tiro sul quale Pickford non ha potuto far nulla. Congo che se la gioca a viso aperto ed è in controllo nel primo tempo: sugli scudi il portiere, autore di tre parate grandiose. Poi si scatena Kane nel finale: prima si fa trovare pronto sul cross di Gordon, poi scaglia un destro potentissimo che non lascia scampo al portiere.

I tre Leoni passano col brivido e ora sfideranno il Messico.