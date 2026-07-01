Jorge Luis Burruchaga, campione del mondo con l'Argentina nel 1986, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell'avvio promettente dell'Albiceleste al Mondiale 2026. Concentrandosi anche sul dualismo tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez, in perenne ballottaggio per far coppia in attacco con l'intramontabile Lionel Messi: "Lautaro vive di gol. Si nutre di quello - le sue parole alla rosea -. È un centravanti d’area e viene giudicato soprattutto per quello. Quando segna è fondamentale, quando non segna sembra partecipare meno al gioco, ma è solo un’impressione. Julian è diverso da lui: si muove su tutto il fronte, corre, crea spazi. Non sono in contrapposizione, ma possono giocare insieme: anche in questo caso, è una fortuna avere due attaccanti così nella stessa squadra pronti ad aiutare Leo".