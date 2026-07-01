Umberto Calcagno, già presidente dell'Assocalciatori, è stato eletto, nella giornata odierna a Roma, come vicepresidente della FIGC, assieme a Ezio Maria Simonelli, numero uno della Lega Serie A. La nomina è arrivata nel corso del Consiglio Federale, il primo guidato da Giovanni Malagò

"L'elezione di Calcagno rappresenta un passaggio significativo nel nuovo assetto istituzionale della Federazione, confermando la volontà di valorizzare il contributo delle diverse componenti del calcio italiano all'interno degli organi di governo La conferma di Calcagno ai vertici della Federazione rafforza ulteriormente il ruolo dell'Associazione Calciatori nei processi decisionali del calcio italiano, in una fase caratterizzata da importanti sfide sul piano sportivo, organizzativo e istituzionale", si legge nella nota ufficiale dell'AIC.

Sezione: News / Data: Mer 01 luglio 2026 alle 22:16
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.