Cento milioni di sterline. Questa la cifra che il Tottenham ha deciso di sborsare per assicurarsi Sandro Tonali prelevandolo dal Newcastle. Lo svela Fabrizio Romano, parlando di un'offerta da 92,5 milioni di sterline di base fissa più 7,5 milioni di sterline di bonus che, al cambio, sono circa 117 milioni di euro. Una quota che fa diventare l'ex giocatore del Milan il calciatore italiano più pagato di sempre. Accontentato, dunque, Roberto De Zerbi. 

Sezione: Mercato / Data: Mer 01 luglio 2026 alle 22:59
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.