Il Comitato Nazionale AIA ha deliberato i nuovi organici arbitrali per la stagione 2026/27, ufficializzando la lista dei promossi e dei dismessi. In quest'ultima categoria sono presenti per "limiti di permanenza nel ruolo" i nomi di Rosario Abisso, Ivano Pezzuto e Marco Piccinini,, oltre a Federico Dionisi e Luca Massimi per "motivate ragioni tecniche". Al loro posto salgono dalla CAN C: Marco Di Loreto, Mattia Drigo, Dario Madonia, Edoardo Manedo Mazzoni e Alberto Poli.

Sezione: News / Data: Mer 01 luglio 2026 alle 23:41
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.