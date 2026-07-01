Il Comitato Nazionale AIA ha deliberato i nuovi organici arbitrali per la stagione 2026/27, ufficializzando la lista dei promossi e dei dismessi. In quest'ultima categoria sono presenti per "limiti di permanenza nel ruolo" i nomi di Rosario Abisso, Ivano Pezzuto e Marco Piccinini,, oltre a Federico Dionisi e Luca Massimi per "motivate ragioni tecniche". Al loro posto salgono dalla CAN C: Marco Di Loreto, Mattia Drigo, Dario Madonia, Edoardo Manedo Mazzoni e Alberto Poli.