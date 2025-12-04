L'Inter strappa il biglietto per i quarti di finale battendo il Venezia agli ottavi con un convincente 5-1 arricchito dalla perla di Ange-Yoan Bonny. Servito da Mkhitaryan con una sponda di testa, l'attaccante francese ha lasciato partire un destro imparabile sotto l'incrocio dei pali che ha impressionato anche Yann Bisseck. La reazione del difensore nerazzurro dice tutto sulla bellezza del gesto tecnico del suo compagno di squadra. 

Sezione: Web Tv / Data: Gio 04 dicembre 2025 alle 19:30
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
